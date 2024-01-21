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Hatice Şendil'den eşiyle romantik paylaşım!

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Ünlü oyuncu Hatice Şendil, sosyal medya hesabından eşi yapımcı Burak Sağyaşar ile romantik anlarını paylaştı.

Rol aldığı yapımlarda adından söz ettiren ve 40 yaşına rağmen hala fiziğini korumasıyla övgü toplayan Hatice Şen, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. 

Şendil son olarak Instagram hesabı üzerinden yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile evlerinin mutfağındaki romantik anlara ilişkin bir video paylaştı. Ünlü oyuncu bu videonun altına ise takipçilerini güldüren, "Romantik bir akşamda balkabağına dönüşme sürem" notunu düştü. 

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Paylaşıma kısa süre içinde Sağyaşar çiftinin takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Bazıları gönderiyi eleştirirken, bazıları da komik buldu. 

Etiketler hatice şendil eşi romantik paylaşım
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