Hayko Cepkin'den ''Herif sigaradan gitti'' videosu: Telif atmayın, aramızda çözelim

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabında paylaştığı paraşütle atlama videosunda Cem Yılmaz filminden bir sahne kullandı.

Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden paraşüt ile atlama videosu paylaştı.

Gönderiye Cem Yılmaz'ı da etiketleyen Cepkin, "Programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördüm. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bi dublajını kullandık helal edin, telif atmayın. Kast lazımsa Hayko Cep'i arayın buluşak" ifadesini kullandı.