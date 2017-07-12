Helin Avşar aradığı aşkı buldu

Gecce.com'da yer alan habere göre; uzun süredir Hülya Avşar ile Gürkan Şef hakkında aşk yaşadıkları dedikoduları kulislerde konuşuluyordu. Dedikodular doğru çıktı. İkilinin, son bir aydır da aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

Helin Avşar, 10 ay evli kaldığı Serhan Bora'dan Aralık 2016'da boşanma kararı almış ve İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava tel celsede sonuçlanmıştı.

Türkiye’nin en iyi steak house restoranlarından birine sahip olan Gürkan Topçu, yeni şubesini geçtiğimiz aylarda Etiler’de hizmete sokmuştu.