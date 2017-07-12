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  3. 12 Temmuz 2017 12:47

Helin Avşar aradığı aşkı buldu

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın ''Gürkan Şef'' olarak bilinen Gürkan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Helin Avşar aradığı aşkı buldu
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Gecce.com'da yer alan habere göre; uzun süredir Hülya Avşar ile Gürkan Şef hakkında aşk yaşadıkları dedikoduları kulislerde konuşuluyordu. Dedikodular doğru çıktı. İkilinin, son bir aydır da aşk yaşadıkları ortaya çıktı. 

 Helin Avşar, 10 ay evli kaldığı Serhan Bora'dan Aralık 2016'da boşanma kararı almış ve İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava tel celsede sonuçlanmıştı.

Türkiye’nin en iyi steak house restoranlarından birine sahip olan Gürkan Topçu, yeni şubesini geçtiğimiz aylarda Etiler’de hizmete sokmuştu.

gürkan şef , helin avşar