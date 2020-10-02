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  3. 02 Ekim 2020 12:17

Hercai dizisinin yıldızı koronavirüse yakalandı

Mardin'de çekilen Hercai dizisinin usta oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıkınca tüm ekibe test yapıldı.

Hercai dizisinin yıldızı koronavirüse yakalandı
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Olası başka vakalara karşı sete ara verilmesi planlandı. Ancak yapılan testlerin hepsi negatif çıkınca işe devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan'ın tedavisinin de Mardin'de özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.

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