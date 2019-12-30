''Hizmetçiler'' Kanal D ekranlarına geliyor

Yeni yılda Kanal D’de seyirciyle buluşacak Fabrika Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturacak.

5 ZENGİN AİLENİN YAŞADIKLARI ANLATILACAK

Makbule Kosif ve ekibinin yazdığı dizi için Reşadiye’de 5 evden oluşan bir site hazırlandı. Çekimlerinin 25 Ocak’ta başlaması planlanan dizide Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı), Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı), Aleyna Solaker (Çiçek Tuna), Gamze Karaduman (Demet Atahanlı), Selen Domaç (Hacer Tuna), Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna), Emrah Akkuş (Armağan), Nilay Erdönmez (Gülseren), Hazal Benli (Aslı) ve Neslihan Arslan (Neslihan) rol alacak. Cast çalışmaları devam eden “Hizmetçiler”de 5 zengin ailenin yaşadıkları hizmetçilerinin gözünden ekrana taşınacak.