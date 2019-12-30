  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 30 Aralık 2019 14:28

''Hizmetçiler'' Kanal D ekranlarına geliyor

Meksika’da Polvo de Estrallas, Amerika’da ise Devious Maids ismi ile yayınlanan ve büyük ilgi gören “Hizmetçiler” dizisinin Türkiye uyarlaması için hazırlıklar sürüyor

''Hizmetçiler'' Kanal D ekranlarına geliyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yeni yılda Kanal D’de seyirciyle buluşacak Fabrika Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturacak.

5 ZENGİN AİLENİN YAŞADIKLARI ANLATILACAK

Makbule Kosif ve ekibinin yazdığı dizi için Reşadiye’de 5 evden oluşan bir site hazırlandı. Çekimlerinin 25 Ocak’ta başlaması planlanan dizide Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı), Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı), Aleyna Solaker (Çiçek Tuna), Gamze Karaduman (Demet Atahanlı), Selen Domaç (Hacer Tuna), Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna), Emrah Akkuş (Armağan), Nilay Erdönmez (Gülseren), Hazal Benli (Aslı) ve Neslihan Arslan (Neslihan) rol alacak. Cast çalışmaları devam eden “Hizmetçiler”de 5 zengin ailenin yaşadıkları hizmetçilerinin gözünden ekrana taşınacak. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kanal d , dizi , yeni dizi , Devious Maids , Polvo de Estrallas , hizmetçiler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM