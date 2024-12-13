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Hülya Avşar'a Zamansız Kadınlar Ödülü

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Roots Kadın İnisiyatifi tarafından, “Zamansız Kadınlar Ödülü"ne layık görülen Hülya Avşar, ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden aldı.

Roots Kadın İnisiyatifi tarafından bugün, “Zamansız Kadınlar Ödül Töreni” düzenlendi. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve oyuncu Hülya Avşar da katıldı. Ödül gününde Avşar’a, “Zamansız Kadınlar Ödülü” verildi.

Ünlü isme ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat takdim etti. Ödül alan Avşar, yaptığı konuşmada "Ticaret Bakanlığımızın kadının güçlendirilmesi adına çok önemsediği Zamansız Kadınlar Ödül töreninde ‘Zamansız Kadınlar Ödülü’ almaktan mutluluk duydum. Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Roots Kadın İnisiyatifi'ne teşekkür ederim" dedi.

Etiketler Hülya Avşar ödül ömer bolat roots kadın inisiyatifi
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