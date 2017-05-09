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  3. 09 Mayıs 2017 09:50

Hülya Avşar'dan Aleyna Tilki'ye destek

Avşar kızı, alkollü mekanlarda sahne alması yasaklanan 17 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye destek verdi.

Hülya Avşar'dan Aleyna Tilki'ye destek
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Hülya Avşar, Star TV'de yayınlanan şov progmında Aleyna Tilki’yi ağırlamış, itirafları karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Yaşının küçük olmasına rağmen Aleyna Tilki’nin kurmuş olduğu büyük laflar karşısında dili tutulan Avşar Kızı, aylar sonrası genç yetenek için konuştu.

"BEN ÜZÜLÜRDÜM"
18 yaşına kadar alkollü mekânlarda sahneye çıkması yasaklanan Tilki için Avşar Kızı, “Ben o yaşlardayken benim hakkımda eleştiri yapılsa çok üzülürdüm. O yüzden sağduyulu olup Aleyna gibi gençlerimizin elinden tutup onlara destek olmamız gerek ama Aleyna şöyle, böyle” diyerek kendine has muziplik yaptı.

aleyna tilki , hülya avşar