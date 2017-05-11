Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen şarkıcı İbrahim Erkal, hayatını kaybetti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen Erkal'ın saat 22.10'da kalbinin de durduğunu belirterek, vefat ettiğini söyledi.

Sağlam, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal bugün saat 22.10'da kalbinin de durması sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz." dedi.

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal'ın, tıbbi destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları sürdürülüyordu.

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BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında 12 Nisan'da baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısı ile hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal 2,5 saat süren ilk ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Erkal’ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edilmişti. İkinci ameliyat için beyin ödeminin geçmesi beklenen Erkal 29 gündür yoğun bakımdaydı.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

Şarkıcı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal; 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum Narman'da dünyaya geldi. Altı kardeşin en büyüğü olan Erkal, müziğe kendi kendine ilkokul yıllarında bağlama, mandolin ve flüt gibi müzik enstürmanları çalarak başladı. Lise öğretimini bitirdikten sonra Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başladı. Geceleri ise Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahne alıyordu.

1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri)" adlı ilk albümünü çıkardı. Fakat sesini duyuramadı. 1994 yılının ilk ayında kendi adıyla çıkardığı ilk albümü Tutku adlı albümünü yayınladı. Bu albümle sesini duyurmayı başardı ve müziğiyle insanların ilgi odağı oldu.

1995 yılının ilk aylarında Sıra Bende/Aklımdasın adlı ikinci albümünü yayınladı. Albümdeki, "Sevmesende Olur" ve "İnsafsız" gibi şarkılar ön plana çıktı.

1996 yılının yaz aylarında üçüncü albümü Gönlünüze Talibim'i çıkardı. Canısı yayınlandığında albüm büyük bir patlama yaşadı. Albüm listelere girdi ve satışları oldukça yükseldi. Albümdeki bir şarkı hariç hepsinin sözü İbrahim Erkal'a aitti. Daha sonra albümden "Erzurum'a Gel" adlı şarkı yayınlandı. İbrahim Erkal, ülke çapında tanındı. Albümün büyük başarısından sonra, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda aday gösterildi ve ikisini kazanarak geceden iki ödülle birden ayrıldı.

1997 yılında Canısı adlı TV filminin baş rolünde Emine Ün ile birlikte oynadı. Film yayınlandığı gün çok reyting alınca dizi olarak yayınlanma kararı alındı. Aynı yıl Canısı adıyla dizi olarak yayınlanmaya başlandı.

İbrahim Erkal, 1998 yılında dördüncü albümü Sırılsıklam'ı çıkardı. Albümün adını taşıyan parçanın Eylül 1998 tarihinde dizisi yayınlanmaya başladı. 5 Ocak 2000 tarihinde beşinci albümü De Get Yalan Dünya'yı çıkardı.

2001 yılında bu sefer Su Gibi albümü ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Erkal'ın bu albümünü Aşkname, (2002), Gönül Limanı (2004), Yüreğinden Öpüyorum - Gülüm (2006), Aranağme (2008), Burnumda Tütüyorsun (2011) ve Nefes 1 (2015) takip etti.