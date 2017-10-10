İbrahim Tatlıses her yerde onları arıyor

İbrahim Tatlıses Instagram hesabından eski bir fotoğraf yayımladı. Fotoğraftakilerin eski arkadaşları olduğunu ve fotoğraftakilerle anılarını paylaşan Tatlıses, “Lütfen bir ses verin, nerdesiniz, yaşıyor musunuz varlığınızdan haber almak istiyorum... Ben artık İzmir'deyim, beni arayın lütfen...” diye yazdı.

İbrahim Tatlıses’ın paylaştığı mesaj şöyle:

“Ben bu çocukluk arkadaşlarımı arıyorum ve bulamıyorum, onlarda aramıyor... Sağ altaki Mustafa Kovayçin'le görüşüyordum, şimdi oda yok, nerde olduğunu bilmiyorum. Zannımca komiser olmuştu gidiş o gidiş... Sağ üstteki Seydi Kaya; onunla da Mersin'de bir konserimde kırıldık ve onuda tam 35 sene gibi bir zamandır göremiyorum... Lütfen bir ses verin, nerdesiniz, yaşıyor musunuz varlığınızdan haber almak istiyorum... Ben artık İzmir'deyim, beni arayın lütfen... Sol üstteki Nesih'le görüşüyorum ama sizlerle görüşemiyorum ve herşeye rağmen sizleri özledim. İnşALLAH kötü bir haber almam sizlerden... Hatta bir seferinde en üste sağdaki Seydi arkadaşım, sevdiğim kıza okumam yazmam olmadığı için mektup yazmıştı... Bizleri ALLAH kavuştursun inşALLAH, Amin... BAZILARINIZ YİNE SAÇMALAMAYA BAŞLADI YOK İŞTE ŞİMDİ NEDEN ARIYORSUNUZ YOK İŞTE YANLIZ OLDUĞUNUZU HİSSETİĞİNİZ İÇİN ARIYORSUNUZ BENİ HİÇ BİR ZAMAN YANLIZ BIRAKMADINIZKİ YANLIZ KALAYIM AYRICA BENİM EN BÜYÜK ÖZELLİĞİM ESKİ ARKADAŞLARIMI UNUTMAMAKTIR arkadaşlar lütfen beni bu yanımla vurmayın çünkü ben bir yanı YIKIK'ları SEVERİM buda böyle BİLİNE teşekkür ederim...!!!”