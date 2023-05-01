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İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek

İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek
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Bugüne kadar AK Parti'den 5 kez milletvekili adayı olan ancak adaylık başvurusu kabul edilmeyen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı. Akkaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti'den beş kez milletvekili adaylığına başvuran ancak listelere giremeyen İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı.

Paylaşımına "Geliyorlar" notunu ekleyen Akkaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Bugüne kadar AK Parti'den 5 kez milletvekili adayı olan ancak adaylık başvurusu kabul edilmeyen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı. Akkaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler melek zübeyde akkaş ibrahim tatlıses
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