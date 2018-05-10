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  3. 10 Mayıs 2018 13:58

İdo Tatlıses’ten ''Tamam'' açıklaması

Babası İbrahim Tatlıses AK Parti'den İzmir'den milletvekili aday adayı olarak seçimlere girmeye hazırlanan İdo Tatlıses, sosyal medyadaki "Tamam" paylaşımı için bir açıklama yaptı.

İdo Tatlıses’ten ''Tamam'' açıklaması
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Konser için gittiği Almanya'da arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren ve o anları da sosyal medya hesabından paylaşan İdo Tatlıses gündeme damga vurmuştu.

Arabada dinledikleri ve nakaratı ‘Tamam Tamam’ olan bir şarkıyı insta hikaye kısmından paylaşan ve üzerine de ‘Tamam Tamam’ yazan İdo Tatlıses tam da twitter gündemi bununla meşgulken yaptığı paylaşımla adeta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine gönderme yapıyor şeklinde yorumlandı. Babası İbrahim Tatlıses’in İzmir’den milletvekili aday adayı olduğu bir dönemde böyle bir paylaşıma imza atan İdo’nun hareketi herkesi şaşırtmıştı.

Babası AK Parti'den aday oldu kendisi ''Tamam'' dediBabası AK Parti'den aday oldu kendisi ''Tamam'' dedi

 

 

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