İdo'dan seşi Yasemin Şefkatli için dudak uçuklatan hediye

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'ye 200 bin TL ödeyerek verdiği hediye ile ağızları açık bıraktı.

ibrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı. İbrahim Tatlıses'in oğlu, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı.

Sonunda bu rakamı barındıran ancak kullanımda olan bir numara buldu. Sabah'ın haberine göre; İdo Tatlıses bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.

İdo'nun bu hareketini duyanlar "Para fazla gelmiş" yorumları yaptı.