İlker Aksum trafikte çılgına döndü! Küfürler savurdu

Ünlü oyuncu İlker Aksum'un trafikte bir sürücüyle tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yabancı Damat, Canım Ailem, Şahsiyet, Ramo gibi pek çok dizi ve filmde rol alarak geniş hayran kitlesine ulaşan oyuncu İlker Aksum, trafik kavgasıyla gündem oldu.

İzgazete'nin haberine göre, İzmir'in Urla ilçesinde Aksum'un bir sürücüyle tartışarak küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aksum'un yanında eşi Dilay Ekmekçioğlu da vardı.

Ancak kimse İlker Aksum'u sakinleştirmeyi başaramadı.

Tartışmanın nedeni bilinmezken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.