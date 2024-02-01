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  3. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü eleştirilere böyle yanıt verdi!

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü eleştirilere böyle yanıt verdi!

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü eleştirilere böyle yanıt verdi!
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Kanal D dizisi 'İnci Taneleri'nde rol alan Hazar Ergüçlü, pavyon dansı nedeniyle kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Kanal D dizisi 'İnci Taneleri' ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı. Hazar Ergüçlü, daha ilk bölümden 'Dilber' karakteriyle adından söz ettirmeyi başardı.

 PAYLAŞIMI GÜNDEMDE

Pavyon dansıyla gündemde olan başarılı oyuncunun dansı da sosyal medyada gündem oldu. Diziye tepkiler de vardı. Sevda Türküsev gibi isimler "Pavyonlar kapatılsın" diyerek başka bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

Onur Ünlü ise eski sevgilisiyle ilgili sorulara "Beğenerek izledim, çok başarılı bir iş olmuş. Hazar zaten çok iyi bir oyuncu, hep çok iyiydi, yine çok iyi" yanıtını verdi.

Dilber dansı, Dilber elbisesi derken Hazar Ergüçlü'den de bomba paylaşım geldi. Dizideki pozlarını paylaşan Ergüçlü "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" notuyla olay oldu.

Hazar Ergüçlü'nün paylaşıma beğeni yağarken hayranlarından ise "Yürü be" yorumları gecikmedi.

Etiketler İnci Taneleri dilber hazar ergüçlü
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