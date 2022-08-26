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İrem Derici Instagram hesabını çalan kişiye ateş püskürdü

İrem Derici Instagram hesabını çalan kişiye ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Instagram hesabı çalındı. Twitter'dan hesabını hackleyen kişiye tepki gösteren Derici, ''Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle şerefsiz'' dedi.

Yoğun konser maratonuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici'nin milyonlarca takipçisinin olduğu Instagram hesabı hacklendi. Hesabını kurtarmaya çalışan şarkıcı, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

"FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM BURNUNDAN"
Dobra açıklamalarıyla tanınan Derici, Instagram hesabını hackleyen kişiye seslenerek "Instagram'ım hacklendi arkadaşlar haberiniz ola. Ne b.k bulma derdindesiniz acaba? Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle şerefsiz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

Etiketler irem derici instagram hack hacker
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