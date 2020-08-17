İrem Sak Çukur için silah kuşandı

Fenomen dizi Çukur yeni sezona hazırlanıyor. 4. sezonu büyük heyecanla beklenen dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İrem Sak da katılmıştı.

Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada kendisinden söz ettiren ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un yeni sezonu merakla beklenirken diziye dahil edilen isimler ise heyecanlandırıyor. Ekranların sevilen ismi İrem Sak Çukur yeni sezon için kolları sıvadı.

Karantina sürecinde yaptığı komik paylaşımlarla sık sık hayranlarını güldüren İrem Sak Çukur için soluğu atış poligonunda aldı. Güzel oyuncu silahla atış eğitimi yaptığı anları sosyal medyadan paylaşınca hayranlarını heyecanlandırdı.

ÇUKUR'UN SEREN'İ OLACAK

Çukur sosyal medyasından yapılan paylaşımda “İrem Sak Çukur’da! Dördüncü sezon yaklaşırken Çukur kadrosu da genişliyor. Başarılı oyuncu İrem Sak yeni sezonda Erdenet Ailesi’ne dahil olacak ve Seren karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Çukur’a hoş geldin İrem Sak” notu paylaşılmıştı.