İrem Sak ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor?

Rıza Kocaoğlu ve İrem Sak, düzenlenen özel bir partide, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri iddia edildi. Gecede, Kocaoğlu'na arkadaşı Barış Falay, Sak'a ise Damla Colbay eşlik etti. Alkollü olduğu gözlenen Sak, fotoğrafları çekilince panik yaşadı.



Bir odada düzenlenen VIP partide samimi bir şekilde oldukları ve kısa bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sak ve Kocaoğlu, 10 dakika arayla otelden ayrıldılar. Aşk sorularını yanıtsız bırakan ikiliden Kocaoğlu, taksiyle gitmeyi tercih ederken, Sak, arkadaşıyla birlikte minibüse binerek mekandan ayrıldı.



