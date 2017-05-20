SON DAKİKA
AK PARTİ'DEN KRİTİK KONGRE ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA
Cam tabuttaki çocuk cesedinin sırrı çözüldü
Cam tabuttaki çocuk cesedinin sırrı çözüldü
Üniversitede FETÖ depremi; 25 akademisyen...
Üniversitede FETÖ depremi; 25 akademisyen...
Bu bir zam haberi değildir ! Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı..
Bu bir zam haberi değildir ! Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı..
Güneşe aldanmayın ! Çok kuvvetli yağış geliyor...
Güneşe aldanmayın ! Çok kuvvetli yağış geliyor...
Milyonlara emeklilik müjdesi ! Eksik primi olan da yararlanacak
Milyonlara emeklilik müjdesi ! Eksik primi olan da yararlanacak
Korku filmi değil gerçek; boğazını kesip yola attılar
Korku filmi değil gerçek; boğazını kesip yola attılar
Bu görüntüler Mars'tan değil, Türkiye'den...
Bu görüntüler Mars'tan değil, Türkiye'den...
İran'da ilk resmi sonuçlara göre kazanan Ruhani
İran'da ilk resmi sonuçlara göre kazanan Ruhani
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 20 Mayıs 2017 10:57

İrem Sak ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor?

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Rıza Kocaoğlu ve İrem Sak'ın, Taksim'deki bir otelde düzenlenen partide samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edildi.

İrem Sak ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor?
A+ A-

Rıza Kocaoğlu ve İrem Sak, düzenlenen özel bir partide, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri iddia edildi. Gecede, Kocaoğlu'na arkadaşı Barış Falay, Sak'a ise Damla Colbay eşlik etti. Alkollü olduğu gözlenen Sak, fotoğrafları çekilince panik yaşadı.

Bir odada düzenlenen VIP partide samimi bir şekilde oldukları ve kısa bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sak ve Kocaoğlu, 10 dakika arayla otelden ayrıldılar. Aşk sorularını yanıtsız bırakan ikiliden Kocaoğlu, taksiyle gitmeyi tercih ederken, Sak, arkadaşıyla birlikte minibüse binerek mekandan ayrıldı.

Milliyet

Rıza Kocaoğlu , irem sak