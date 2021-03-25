Irina Shayk, otel odasında iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Instagram hesabından ünlü olmadan önceki pozlarını paylaştı.

Son yılların en sanasayonel modellerinden biri olan Irina Shayk, geçtiğimiz gün Instagram hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Irina Shayk, dünya çapında üne kavuşmasından bir yıl önce, yani 2006 yılından paylaştığı fotoğrafında bir otel odasında krem rengi iç çamaşırlarıyla poz veriyor.

Shayk'ın bu paylaşımı hayranlarını mest ederken çok takipçisi ise "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.

IRİNA SHAYK KARİYERİ

2007 yılında Intimissimi markası ile gerçekleştirdiği ilk yüksek profilli tanıtım kampanyasından sonra işleri açılan Rus model, o yıldan beri dünyanın en çok talep gören modellerinden biri haline geldi.

35 yaşındaki süper modelin 20 yaşındaki fotoğrafında, kendine güven duyan eli belinde umut vadeden genç bir model olarak görülüyor.

Yerel bir güzellik okulu tarafından ilk kez fark edildiğinden ve Bayan Chelyabinsk 2004 güzellik yarışmasını kazandığından bu yana uzun bir yol kat etti. 2007'de birkaç yüksek profilli kampanyada boy gösterdi ve aynı yıl Sports Illustrated'da ilk kez poz verdi.

O zamandan beri Guess, Burberry, Versace ve Marc Jacobs gibi yüksek profilli markalar için modellik yaptı ve bir model ikonu haline geldi.

Irina Shayk’ın eski sevgilisi Bradley Cooper’dan dört yaşında Lea adında kızı var. Bradley ve Irina, 2015'ten 2019'a kadar dört yıl çıktı.