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  3. 23 Mayıs 2017 10:54

İşte Esra Erol'un yeni işi

Esra Erol, bir animasyon filminde seslendirme yaptı.

İşte Esra Erol'un yeni işi
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Başarılı sunucu Esra Erol, Türkiye’de en çok izlenen yerli animasyon filmi olmayı hedefleyen ‘Doru’ için stüdyoya girdi. Erol, sesiyle ‘Doru’nun annesine hayat verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, bir animasyon filminde seslendirme yaptı. Erol, çocukların çok sevdiği çizgi karakterlerden 'Doru'nun sinema filminde 'Doru'nun annesini seslendirdi.

Dublaj için stüdyoya giren ünlü sunucu, seslendirme yaparken keyifli anlar yaşadı. Bensu Soral, Murat Dalkılıç, Hakan Baş ve 3 adam'ın da seslendirme kadrosunda yer aldığı film, 7 Temmuz'da vizyona girecek.

Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda çekilen animasyon filmi 'Doru', Türkiye'de en çok izlenen yerli animasyon filmi olmayı hedefliyor.

Film, Türkiye genelinde 250'yi aşkın sinema salonunda gösterilecek.

dublaj , seslendirme , esra erol , Doru