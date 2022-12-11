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İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru
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Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 20 yaşındaki bir yarışmacı tam 3 yıl sonra 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümün hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri büyük heyecan yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla yarışmanın son sorusuna gelen 20 yaşındaki genç yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyonluk soruyu açtırdı.

Batu Alıcı, soru öncesinde "Çok güzel mesajlar aldım. Aradılar, tebrik ettiler. Çok mutlu oldum insanlardan iyi mesaj alınca." ifadelerini kullandı.

Herkesi ekrana kilitleyen 1 milyonluk soru belli oldu. İşte merak edilen o soru:

"Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?"

A) Bala Hatun, B) Banu Çiçek, C) Bamsı Beyrek ve D) Bayındır Han 

20 yaşındaki Batu Alıcı, 3 yıl sonra milyonluk soruyu açtıran ilk yarışmacı oldu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru

Ancak Batu Alıcı, 1 milyon TL büyük ödüllü son soruya cevap vermeyerek, 400 bin TL'lik çeki kabul ederek yarışmaya veda etti.

 

Etiketler batu alıcı kim milyoner olmak ister kenan imirzalıoğlu 1 milyon tl'lik soru
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