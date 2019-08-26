Janset'in dudak dudağa pozu tepki çekti

Janset Paçal, kişisel Instagram hesabından aşkını bir kez daha ilan ettiği fotoğrafını, "Tam 23 yıldır, hep yanımda olduğun için, katılmadığın fikrime dahi saygı duyduğun için (…) İşimde de beni desteklediğin için, sevgimize emek verdiğin için, aşk olduğun için, kısaca, bu kadar güzel olduğun ve bu kadar güzel sevdiğin için, seni çok seviyorum güzel adam" notuyla paylaştı. Oyuncu Janset’in paylaştığı romantik fotoğrafa gelen bazı yorumlara ise tepki gösterildi.

Janset, Devrim Yalçın tarafından çekildiğini belirttiği fotoğrafta, Tarkan Gözübüyük’le öpüşmesine gelen; “Utanmazlık”, “Hiç estetik değil, biz mecbur muyuz bunu göremeye”, “Allah duvarı neden yaratmış, böyle resimlerle normalleştirmeyin” kullanıcı yorumlarını tek tek yanıtladı.

Janset, özellikle “hem öpüşüp hem nasıl fotoğraf çekiliyorsunuz” gibi yorumlara fotoğrafın Devrim Yalçın tarafından çekildiğini belirtirken, “kötü örnek oluyorsunuz”yorumuna ise “Çocuk tecavüzü, hayvana ilkence, orman yangınları, adaletsizlik, sevgisizliktir kötü örnek. Kocası tarafından öldürülmektir kötü örnek. Bu memleket de hak ediyor sevgiyi ve aşkı” diye cevap verdi.