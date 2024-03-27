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Kadir İnanır'dan iyi haber: Beni Tanıdı, Elimi Tuttu

Kadir İnanır'dan iyi haber: Beni Tanıdı, Elimi Tuttu
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi.

Entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin sevindiren haber geldi. Jülide Kural, Kadir İnanır ile ilgili son haberi duyurdu.

'Beni Tanıdı, Elimi Tuttu'

Yoğun bakımdaki usta oyuncu Kadir İnanır, son dakika gelişmesine göre entübe durumundan çıkarılacağını duyuruldu. Jülide Kural paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

''Değerli halkımız,

Merak ettiğinizi bildiğimden hepinizin çok sevdiği Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgileri sizinle paylaşmak isterim.

Doktorlarımızın amacı aslında dün itibariyle Kadir İnanır'ı entübe halinden çıkarıp doğal süreci başlatmaktı bildiğiniz gibi. Onu seven bizler bir an önce uyandırılmanın gerçekleşmesini istiyorduk elbette. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle doktorlar bir gece daha bekleme kararı aldılar.

Bu sabah Kadir İnanır'ı ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu ve bilinçli olabilecek tepkileri, artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi bana. Ki bu sürecin bir gerçekliğe dönüşmesi haberini size vermekten mutluyum. Yani artık Kadir İnanır entüne durumundan çıkarılıp vücudunun doğal bir çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağımızdan eminim. Hep söyledğimiz gibi güçlüdür Kadir İnanır ve mutlaka başaracaktır. Elbette doktorların, sağlık çalışanlarının emeği ve sizlerin ona yolladığı güzel duyguların gücüyle.

 Kadir İnanır'ın bu topraklarda yaşayan her kesimden insanın kalbinde nasıl da yer ettiğini bilen biri olarak anlıyorum ki; onurlu, ilkeli, özgün bir hayatın karşılığı daima büyük bir sevgi oluyor. Ne iyi ki!

Saygılarımla, Jülide Kural''

Etiketler kadir inanır sağlık sağlık durumu
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