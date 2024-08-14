  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kadir İnanır'ı bir kez daha öldürdüler

Kadir İnanır'ı bir kez daha öldürdüler

Kadir İnanır'ı bir kez daha öldürdüler
Güncelleme:

Bundan yaklaşık 4,5 ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak entübe edilen Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın öldüğü iddia edildi.

24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyon alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu. Fakat Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği yönünde bir haber yapıldı. Çıkan haberin ardından usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, açıklamada bulunarak Kadir İnanır'ın hayatta olduğunu söyledi.

Etiketler kadir inanır öldü entübe edildi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmam Hatip Müdürü: ''“Şort giyene de, başını örtmeyene de karışırız'' İmam Hatip Müdürü: ''“Şort giyene de, başını örtmeyene de karışırız'' 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... Sokak röportajı sonrası tutuklanmıştı; ifadesi ortaya çıktı Sokak röportajı sonrası tutuklanmıştı; ifadesi ortaya çıktı Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor ? Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor ? İstanbul'dan kaçış belgelendi: İşte İstanbul'u terk eden kişi sayısı İstanbul'dan kaçış belgelendi: İşte İstanbul'u terk eden kişi sayısı Benzine yeniden zam geliyor Benzine yeniden zam geliyor Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı İlk Evim Konut Kredisi için en düşük faizi alan banka belli oldu İlk Evim Konut Kredisi için en düşük faizi alan banka belli oldu MasterChef'te gergin gecede eleme adayları belli oldu.. Bu tartışma geceye damgasını vurdu MasterChef'te gergin gecede eleme adayları belli oldu.. Bu tartışma geceye damgasını vurdu Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor
Türkiye'nin beyaz et devi 3'üncü kez suçüstü yakalandı Türkiye'nin beyaz et devi 3'üncü kez suçüstü yakalandı Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti Fatih Altaylı: ''TikTok'u kapatamazlar'' Fatih Altaylı: ''TikTok'u kapatamazlar'' AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran ''siyasi kimlik'' teklifi AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran ''siyasi kimlik'' teklifi Furkan Bölükbaşı'nın +18 internet geçmişi olay oldu, açıklama geldi Furkan Bölükbaşı'nın +18 internet geçmişi olay oldu, açıklama geldi Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek ''Sapık doktor''un cezası belli oldu ''Sapık doktor''un cezası belli oldu Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu Asgari ücretlinin, emeklinin ve memurun yıl başındaki zamsız zammı hesaplandı Asgari ücretlinin, emeklinin ve memurun yıl başındaki zamsız zammı hesaplandı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Dolar/TL için kritik çağrı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Dolar/TL için kritik çağrı