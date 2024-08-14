Kadir İnanır'ı bir kez daha öldürdüler

Bundan yaklaşık 4,5 ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak entübe edilen Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın öldüğü iddia edildi.

24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyon alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu. Fakat Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği yönünde bir haber yapıldı. Çıkan haberin ardından usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, açıklamada bulunarak Kadir İnanır'ın hayatta olduğunu söyledi.