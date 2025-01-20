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Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıkklandı

Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıkklandı
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Uzun süredir tedavisi devam eden Yeşilçam'ın usta oyuncularından 75 yaşındaki Kadir İnanır'ın son sağlık durumu açıklandı.

Kadir İnanır, 24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği belirlenmişti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren sanatçı, tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Durumu iyiye giden İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmış ve 4 Nisan’da taburcu edilmişti. Ancak Ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri yeğeni, şarkıcı Soner Arıca paylaştı.

Arıca, İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili olarak, “Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin dua ediyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Şu anda bir takım fizik tedaviler alıyor” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun setlere dönüp dönemeyeceği sorusuna ise Arıca, “Benim bu konuda cevap vermem zor ve yanlış olabilir ama şu an gayet iyi” yanıtını verdi.

 

 

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