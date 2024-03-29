Kadir İnanır'ın son sağlık durumu açıklandı

Sanatçı Jülide Kural, geçen günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'a ilişkin sosyal medyada dolanan yalan bilgilere isyan etti. İnanır’ın hızla iyileştiğini söyleyen Kural, “Sadece tıklanma sayısını arttırmak için ahlaksızca yapılan bu yayın anlayışını protesto etmenizi rica ederim” dedi.

Sanatçı Jülide Kural usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamasında yalan bilgilere tepki gösteren Kural şu ifadeleri kullandı:

“Kadir İnanır’ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir. Yoğun bakımdaki sürecin devam etmesinin tek nedeni doktorlarının kontrolü tamamen kendilerinde bulundurmak istemesiyle ilgilidir. Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır.

Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki… Bir Instagram hesabında yayınlanan tümüyle yanlış bilgilere lütfen kulak asmayınız. Sadece tıklanma sayısını arttırmak için ahlaksızca yapılan bu yayın anlayışını protesto etmenizi rica ederim.

Daha önce de ifade ettiğim gibi yalnızca doktorlarının ve benim açıklamalarıma kulak veriniz. Bu bilgileri de sadece Kadir İnanır’ın Instagram sayfasından ve bana ait olan Jülide Kural Facebook sayfasından edinebilirsiniz. Başka hiçbir habere kulak asmayınız çünkü yalan, yanlış ve asılsız haberler ortalıkta dolaşmaktadır. Bu açıklamayı yapmaya kendimi zorunlu hissetme nedenim de hepimizin Kadir İnanır’a duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğüdür.

Elbette sabırlı olmalıyız, emek vermeliyiz ve mutlaka özenli davranmalıyız. Sevginizin gücüne olan inancımla…”