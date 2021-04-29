Kahkahasıyla ünlenen komedyen hayatını kaybetti
Kahkaha videosuyla fenomen olan ''El Risitas'' lakaplı komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybetti.
Yıllar önce katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.
BİR BACAĞINI KAYBETMİŞTİ
Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ölüm haberi duyuruldu.
İspanya'da El Risitas adıyla tanınan komedyen Juan Joya Borja'nın kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanıyordu. Borja'nın ölümü dış basında geniş yankı uyandırırken sosyal medyada da gündem olan konular arasına girdi.
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