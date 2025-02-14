Kalben ilginç dans şovuyla olay oldu: Vücudumla barışığım dansı

Ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medyada paylaştığı ilginç dans videosuyla gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dans ettiği bir videoyu paylaşan Kalben, "Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

"Dün hayatımın konserlerinden birini yaşadık" diyen Kalben, yeni şarkısı "Yeşil Gözlerin"i ilk kez seslendirdiğini belirtti. 10. yıl albümüne adını veren şarkıyla geceyi kapatan Kalben, dinleyicileriyle kurduğu bağı "Aşıktınız, dosttunuz, aileydiniz" sözleriyle tarif etti.