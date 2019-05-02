Kalp krizi sanılıyordu, Dilber Ay'ın asıl ölüm nedeni şok etti

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını belirtti. Karakaş, yaşadığı acıyı canlı yayında anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca Karakaş, eşinin kendi ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.

Öte yandan hayatını kaybeden Sanatçı Dilber Ay, memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Mahmut Tuncer ile Latif Doğan cenazeye katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Cenk Eren çelenk göndermişti.