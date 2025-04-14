  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kanser tedavisi görüyordu, müjdeyi kendisi verdi

Kanser tedavisi gören Ediz Hun'dan güzel haber

Kanser tedavisi gören Ediz Hun'dan güzel haber
Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konulan Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'un sağlık durumu açıklandı.

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Ediz Hun, yaklaşık 8 ay önce kolonoskopi yaptırarak bağırsaklarında kanser hücreleri tespit edildiğini açıkladı. Ancak yaptığı tedaviyle sağlığına kavuştuğunu belirten Hun, "21 hücrede beş tane kanser hücresi çıktı. Çok şükür hepsi gitti" dedi.

Geçtiğimiz yıl kanser olduğu iddia edilen ünlü oyuncu, sessizliğini koruduktan sonra Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri adlı konferansta sağlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kemoterapi tedavisiyle kanseri yenen Ediz Hun, "Ameliyat oldum, şimdi iyiyim. Bir problem yok. Tabii Allah bilir, beni kimseye muhtaç etmesin. Adam gibi yaşayalım, gidelim" şeklinde konuştu.

 Sağlıklı yaşam tarzını benimseyen 72 yaşındaki oyuncu, düzenli spor yaptığını ve kilo almamaya özen gösterdiğini belirterek, "Evde kürek var, iyiyim yani. Dikkat edeceksiniz, kalbi yormayacaksınız. Her kilo, kalbi yoruyor çünkü" dedi. 

Sinemaya adım attığı 1960’lı yıllardan günümüze kadar 120’nin üzerinde filmde başrol oynayan Ediz Hun, Yeşilçam’ın en tanınmış oyuncularından biri olarak büyük bir ün kazanmıştı.

text-ad
Etiketler ediz hun kanser kanser tedavisi tedavi kemoterapi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
26 ilde yeni anket: Hükümetin en başarılı olduğu konu vatandaşa soruldu 26 ilde yeni anket: Hükümetin en başarılı olduğu konu vatandaşa soruldu Bilim insanları alkol tüketiminin ömrü ne kadar kısalttığını açıkladı Bilim insanları alkol tüketiminin ömrü ne kadar kısalttığını açıkladı Rapçi Ezhel'in şehit ailelerine yaptığı bağış reddedildi Rapçi Ezhel'in şehit ailelerine yaptığı bağış reddedildi TikTok için çektiği video pahalıya patladı TikTok için çektiği video pahalıya patladı Türkiye'de gıda krizi kapıda: Fiyatlar yüzde 50 artacak! Türkiye'de gıda krizi kapıda: Fiyatlar yüzde 50 artacak! Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için karar verildi Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için karar verildi Vefa Lisesi öğrencileri oturma eylemi başlattı Vefa Lisesi öğrencileri oturma eylemi başlattı Kadın hastalarla ilgili yazışmaları ifşa olan 2 doktor için karar verildi Kadın hastalarla ilgili yazışmaları ifşa olan 2 doktor için karar verildi Sivasspor-Fenerbahçe maçında olay yaratan pankart Sivasspor-Fenerbahçe maçında olay yaratan pankart Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un ''çene yoran'' mal varlığı ortaya çıktı
Evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu? İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiren isim bakın kim çıktı İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiren isim bakın kim çıktı 51. Bölge'deki gizemli yapı ilk kez uydu görüntülerine yansıdı 51. Bölge'deki gizemli yapı ilk kez uydu görüntülerine yansıdı Milli sporcu hakkında taciz suçlamasıyla gözaltı kararı Milli sporcu hakkında taciz suçlamasıyla gözaltı kararı Fethiye'deki 2 bin 500 yıllık antik kentte tarihi keşif Fethiye'deki 2 bin 500 yıllık antik kentte tarihi keşif Sosyal medyada mide bulandıran rezalet! Sapık anne gözaltına alındı Sosyal medyada mide bulandıran rezalet! Sapık anne gözaltına alındı Eski AK Partili milletvekili eylem başlattı Eski AK Partili milletvekili eylem başlattı Deprem risk haritası güncellendi: İşte en güvenli 23 şehir Deprem risk haritası güncellendi: İşte en güvenli 23 şehir Yine bir kız çocuğu yine akran şiddeti! Gözaltına alındı Yine bir kız çocuğu yine akran şiddeti! Gözaltına alındı İstanbul'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay! İstanbul'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay!