Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı, Özcan Deniz'e vergi incelemesi başlatıldı

Bir süredir aile içi sorunlarla gündemde olan ünlü sanatçı Özcan Deniz'in başı bu sefer de kardeşi Ercan Deniz'in yaptığı açıklamalar nedeniyle Maliye ile derde girdi.

Ünlü Sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeyken, şimdi de Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın incelemesi altına girdi. Maliye tarafından başlatılan bu süreçte, sanatçının gelir beyanı ve mali yükümlülükleri detaylı bir şekilde incelenecek.

Son dönemde kardeşi Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlıklarla sıkça gündeme gelen Özcan Deniz, daha önce de Sarıyer’deki villasına kaçak eklemeler yaptığı iddiasıyla savcılığa ifade vermişti. Aile içi gerilim, sanatçının kamuoyunda yasal süreçlerle anılmasına neden olmuştu.

Sabah’tan Tuba Kalçık’ın haberine göre, Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Bu sürecin, kardeşi Ercan Deniz’in sanatçının gelirine dair yaptığı açıklamaların ardından geldiği belirtiliyor.

Ercan Deniz, Özcan Deniz’in oynadığı diziden aylık 2 milyon 250 bin TL kazandığını iddia ederek, kardeşinin gelirlerini ve hatta aylık kredi kartı harcamalarını kamuoyuna açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından, sanatçının mali kayıtlarının ve vergi yükümlülüklerinin mercek altına alındığı öğrenildi.

Sabah Gazetesi