Kas spazmı geçiren Aleyna Tilki yürümekte bile zorluk çekti!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform için çekilen “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde Survivor şampiyonu Cemal Can’la başrolü paylaşan Aleyna Tilki, Nişantaşı’nda doktora giderken görüntülendi.

Sette kas spazmı geçiren 20 yaşındaki şarkıcı yürürken zorlandığını anlattı. Aleyna Tilki, dizi setinin yanı sıra müzik çalışmalarını da aksatmadığını söyledi. Genç şarkının merdivenleri yavaş yavaş çıkması ise dikkat çekti.