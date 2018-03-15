Kaybedenler Kulübü oyuncuları galaya alkollü geldi

Başrolünü Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in paylaştığı ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ filminin galası, Kadıköy Rexx Sineması’nda yapıldı. Basın mensuplarının karşısına çıkan İşler ve Özşener’in alkollü olması dikkat çekti.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, soruları yanıtlamakta güçlük çeken İşler’in “Allah devamını hayır etsin” sözlerinin ardından Merve Çağıran’ı gösterip, “O bizim canımız” demesi oyuncuları kahkahaya boğdu. Ayakta durmakta zorlanan oyuncunun koluna giren Rıza Kocaoğlu, ona salona kadar eşlik etti.