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  1. 12 Nisan 2017 20:06

Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor ?

Setlere dönmeyeceğini söyleyen ünlü oyuncu ekranları geri mi dönüyor ?

Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor ?
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Süreler kısalmadıkça setlere dönmeyeceğini söyleyen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Karadayı dizisinin ardından hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, O3 Medya ile anlaştı.

Karadayı dizisinin final yaptığı 2015 yılından bu yana ekrandan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, her fırsatta dizi süreleri bu uzunlukta olduğu sürece bir daha dizilerde oynamayacağını dile getiriyordu.

Bu kararından vazgeçen İmirzalıoğlu, Kanal D ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Projenin ekim sonunda başlayacağı öğrenildi.

medyatava

karadayı , kenan imirzalıoğlu , dizi