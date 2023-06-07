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  3. Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı...

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğu Zayn bu sefer de TIR kullandırdı

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Eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki çocuğuna bu sefer bir TIR kullandırdı.

Eski motosiklet yarışçısı ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet ve küçük araçlara bindiği görüntüleri bir süredir sosyal medya hesabından yayınlıyor. Sofuoğlu son olarak çocuğuna tır kullandırdığı videoyu paylaştı.

Zayn Sofuoğlu adına açılan Instagram hesabından, otomobil kullandığı video yayınlamıştı. Bindiği araçla evlerinin bahçesinde tur atan Zayn, boyu yetmeği için yolu dijital ekrandan takip edebilmişti. 

Videoya çok sayıda yorum yapılırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise çocuğun güvenliği nedeniyle görüntüleri eleştirmişti. 

 
 
 
 
 
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Zayn Sofuoğlu🇹🇷🇳🇱🇩🇿 (@zaynsofuoglu)'in paylaştığı bir gönderi

Etiketler Zayn Sofuoğlu kenan sofuoğlu zayn sofuoğlu
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