Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı





Kerimcan Durmaz, 28 Nisan Pazar günü Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği videoyu Instagram hesabından paylaşmıştı.

Durmaz'ın kısa sürede sildiği video ortalığı karıştırmış hatta hakkında soruşturma açılmıştı.

Müstehcen paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz'ın dün Beykoz Adliyesi'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi?

Söylemezsem Olmaz programında Durmaz'ın ortaya çıkan ifadesinde şu sözler yer aldı:



"Telefonumda mevcut olan bir videoyu, Instagram üzerinden yalnızca yakın arkadaşlarımdan oluşan bir gruba göndermek isterken, ekranın yanlış bölümüne dokunmamdan dolayı, rızam dışında gerçekleştirdiğim bir durumdur. Ben paylaştığım videonun zaten farkında değildim."