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Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı Yangın Var tartışma yarattı

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Türkiye dört bir yanında sönmek bilmeyen orman yangınlarıyla mücadele ederken, Kerimcan Durmaz'ın "Yangın Var" adlı yeni şarkısının tanıtımını yayınlaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bir süre önce yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle 1,5 ay tutuklu kalan Kerimcan Durmaz tahliye edildikten sonra müzik çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak Türkiye ülkenin dört bir yanındaki yangınlarla kavrulurken Kerimcan Durmaz'ın "Yangın Var" adlı yeni şarkısını dün sosyal medyadan yayınlayınca eleştiri oklarının hedefi oldu.

Prodüksiyonunu KCD Production'ın, aranjörlüğünü İlkay Şencan'ın yaptığı ve sözlerini Kerimcan Durmaz ile Umur Doma'nın yazdığı şarkının bestesi de Umur Doma ve Onur Surya'a ait.

İşte Kerimcan Durmaz'ın Yangın Var adlı yeni şarkısının sözleri:

Bin derdim var bulamıyorum
Bir deva halime
Yol uzun ben durmuyorum
Varamadım kendime

Hasret kaldım güneşe
Kırgınım geçmişe
Yalnızlık içinde gece
Kaderim bir bilmece

Yangın var içimde aman
Yaramı sarmadı zaman
Vurdun yıkılmadım (vurdun)
İçime ağladım
Anladım bu dünya yalan

Sabrettim geçmiyor izleri bu sefer
Sessizdi çığlığım, bitmedi meselem
Dilimde düğümler, yetmiyor heceler
Yanmışım sönmüyor, sönmüyor bu ateş

Yangın var içimde aman
Yaramı sarmadı zaman
Vurdun yıkılmadım, içime ağladım
Anladım bu dünya yalan

Yangın var içimde aman
Yaramı sarmadı zaman
Vurdun yıkılmadım, içime ağladım
Anladım bu dünya yalan

 

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Etiketler yangın var kerimcan durmaz yeni şarkı
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