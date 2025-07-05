Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı Yangın Var tartışma yarattı

Türkiye dört bir yanında sönmek bilmeyen orman yangınlarıyla mücadele ederken, Kerimcan Durmaz'ın "Yangın Var" adlı yeni şarkısının tanıtımını yayınlaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bir süre önce yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle 1,5 ay tutuklu kalan Kerimcan Durmaz tahliye edildikten sonra müzik çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak Türkiye ülkenin dört bir yanındaki yangınlarla kavrulurken Kerimcan Durmaz'ın "Yangın Var" adlı yeni şarkısını dün sosyal medyadan yayınlayınca eleştiri oklarının hedefi oldu.

Prodüksiyonunu KCD Production'ın, aranjörlüğünü İlkay Şencan'ın yaptığı ve sözlerini Kerimcan Durmaz ile Umur Doma'nın yazdığı şarkının bestesi de Umur Doma ve Onur Surya'a ait.

İşte Kerimcan Durmaz'ın Yangın Var adlı yeni şarkısının sözleri:

Bin derdim var bulamıyorum

Bir deva halime

Yol uzun ben durmuyorum

Varamadım kendime

Hasret kaldım güneşe

Kırgınım geçmişe

Yalnızlık içinde gece

Kaderim bir bilmece

Yangın var içimde aman

Yaramı sarmadı zaman

Vurdun yıkılmadım (vurdun)

İçime ağladım

Anladım bu dünya yalan

Sabrettim geçmiyor izleri bu sefer

Sessizdi çığlığım, bitmedi meselem

Dilimde düğümler, yetmiyor heceler

Yanmışım sönmüyor, sönmüyor bu ateş

Yangın var içimde aman

Yaramı sarmadı zaman

Vurdun yıkılmadım, içime ağladım

Anladım bu dünya yalan

Yangın var içimde aman

Yaramı sarmadı zaman

Vurdun yıkılmadım, içime ağladım

Anladım bu dünya yalan