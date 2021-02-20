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  3. 20 Şubat 2021 12:32

Kim Kardashian, Kanye West’e boşanma davası açtı

ABD’de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın şarkıcı eşi Kanye West’ten boşanmak için dava açtığı belirtildi.

Kim Kardashian, Kanye West’e boşanma davası açtı
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ABD medyasına yansıyan haberlerde, 40 yaşındaki Kardashian’ın Hollywood’un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedildi.

2014’ten beri evli olan Kim-Kanye çiftinin 4 çocuğu bulunuyor. Boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West’in daha önce açıkladığı ‘bipolar (çift kişilik)’ rahatsızlığının boşanmada ana etken olabileceği konuşuluyor.

Çiftin, evlenmeden önce ‘ön evlilik anlaşması’ yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

Kim Kardashian , Kanye West
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