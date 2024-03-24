Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru açıldı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner Olmak İster programına katılan Berk Göktaş, 5 milyon lira değerindeki 13. soruyu açtırdı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon lira ödüllü soru açıldı.

Kenan İmirzalioğlu’nun sunduğu yarışma programında 19 yaşındaki Berk Göktaş isimli yarışmacı geçen hafta 1 milyon lira ödüllü 12. soruya doğru cevap vermişti.

Yarışmanın bu haftaki bölümünde 5 milyon için sorulan soru şöyle:

"Bakara suresinde bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa’dan 'Rabbine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A) Mercimek B) Soğan C) Nohut D) Sarımsak"