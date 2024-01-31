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Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıran ''kaçıyorlar'' iddiası

Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıran ''kaçıyorlar'' iddiası
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Londra'ya taşınacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesiyle birlikte Londra'ya taşınacağı iddia edildi. 

Bu iddia sonrası Tatlıtuğ çiftiyle ilgili, "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar" yorumlarına neden oldu.  

Son olarak Aile dizisinde rol alan Tatlıtuğ, çok nadir kullandığı X (Twitter) hesabından sessizliğini bozdu. 

"İTİBAR ETMEYİN"

Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımında şunları yazdı: 

"'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık, bu haberlere itibar etmeyin."

Etiketler kıvanç tatlıtuğ başak dizer londra
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