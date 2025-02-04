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Kızıl Goncalar'dan dikkat çeken karar: İşte diziden çıkarılan sahneler

Kızıl Goncalar'dan dikkat çeken karar: İşte diziden çıkarılan sahneler
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Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı ekranların sevilen yapımlarından Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden yangın sahneleri çıkarıldı.

21 Ocak sabahı Türkiye bir kaosa uyanmıştı. Kara günde Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 canımızı kaybetmiştik.

NOW TV’de yayınlanan ve başrollerinde Özcan Deniz (Levent) ve Özgü Namal’ın (Meryem) yer aldığı "Kızıl Goncalar" dizisi, Bolu-Kartalkaya Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciası nedeniyle önemli bir değişikliğe gitti. Yapım şirketi GOLD Yapım ve kanal yönetimi, yangın sahnelerinin yeni bölümden çıkarılmasına karar verdi.

Bolu-Kartalkaya’daki trajik yangın felaketinde 78 yurttaş yaşamını yitirirken, dizide önceden çekilmiş olan ve bu haftaki bölümde yayınlanması planlanan yangın sahneleri, izleyicilerde yaratabileceği hassasiyet göz önünde bulundurularak kaldırıldı.

Dizinin başında izleyicilere şu açıklama yapıldı:

"Kartalkaya’da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun."

Yapılan değişiklikle birlikte dizinin yeni bölümünden 25 dakikalık bir sahne çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde başlayan yangın sahnesinin, senaryo gereği bu haftaki bölümde devam etmesi beklenirken, yapım ekibi toplumsal duyarlılık adına bu sahneleri yayından kaldırdı.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı ekranların sevilen yapımlarından Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden yangın sahneleri çıkarıldı.

 

 

Etiketler kızıl goncalar yangın sahnesi yangın sahne now tv dizi
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