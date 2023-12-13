Kızılcık Şerbeti’nin tepki çeken fragmanı değiştirildi

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin "Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın" ifadeleri yer aldığı için tepki çeken sahnesi fragmandan kaldırıldı.

Cuma akşamları Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 43’üncü bölüm fragmanında değişikliğe gidildi.

Dizinin 43. bölümünün ikinci fragmanının ilk versiyonunda, Pembe’nin kendisine boşanmak ve Alev’le evlenmek istediğini söyleyen Abdullah’a “Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın” dediği bir sahne yer alıyordu.

Fragmanın daha sonra yayınlanan versiyonundan bu kısım çıkartıldı.

İkinci fragmanın yayınlanan ilk versiyonunda, Pembe’nin kendisine boşanmak ve Alev’le evlenmek istediğini söyleyen Abdullah’a “Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın” dediği bir sahne yer almıştı. Ancak fragmanın daha sonra yayınlanan versiyonundan bu kısım çıkartıldı. Sahneye sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki göstermişti.

Bu sahnenin yeni bölümde olup olmayacağı yeni bölümün yayınlanacağı Cuma günü belli olacak.