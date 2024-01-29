Kobra Murat'tan altın yatırımına ilişkin açıklama

"18 kilo altınım var" açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, altına nasıl yatırım yaptığını anlattı.

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler 18 kilo altını olduğunu ve çocuklarına ev araba aldığını açıklayarak "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." demişti.

BİRİKTİRİP ÇOCUKLARINA EV ALIYOR

Sosyal medyada sık sık altınları ve para açıklamalarıyla gündeme gelen Kobra Murat her köşesinde altın kaplama olan evini Gel Konuşalım'a açtı.



Kobra Murat yatırımını altına yaptığına dair konuşurken "Annem parayı bulduğu zaman kuyumcuya giderdi, siz de öyle yapın derdi. Parayı biriktirmeyi öyle öğrenirsiniz, derdi" dedi.



Ünlü şarkıcı devamında ise "Ben de yurt dışından mesela bir düğünden filan geldiğim zaman direkt ben onu eurolarla, dolarlarla kuyumcuya giderim karımın koluna bilezik yaptırırım. Onlar biriktiği zaman da çoluğuma çocuğuma birer tane ev" ifadelerini kullandı.



Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler servetiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu. "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor" açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Kobra Murat yine adından söz ettirdi.