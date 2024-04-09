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Kuruluş Osman'da sürpriz veda... Ünlü oyuncu veda etti

Kuruluş Osman'da sürpriz veda... Ünlü oyuncu veda etti
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman'da Malhun Hatun’a hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, son sahnesini de çekip ekibe veda etti.

ATV ekranlarının sevilen dizisi “Kuruluş Osman”ın önemli karakterlerinden Malhun Hatun’u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuğa annelik molası veriyor. Mayıs sonu, haziran başı gibi kızını kucağına alacak olan oyuncu 156. bölümde diziden ayrılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; son sahnesini çeken Atiksoy, çalışma hayatına bir süre ara verecek.

 Yıldız Çağrı Atiksoy geçen hafta aynı zamanda doğum günü olan 1 Nisan’da bebeği için merhaba partisi vermişti. Başarılı oyuncu gelen ve gelecek hediyeleri ihtiyaç sahiplerine buluşturarak da kalpleri bir kez daha fethetmişti.

 

Etiketler malhun hatun Kuruluş Osman veda son bölüm çekim Yıldız Çağrı Atiksoy
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