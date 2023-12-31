Leman Sam'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Leman Sam, koronavirüse yakalandı. 72 yaşındaki sanatçı, sahne sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Ünlü sanatçı Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz’da konser verdi. Sanatçı, sahne sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Corona virüse yakalanan Sam, tedavi altına alındı. Sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve gıda takviyesi aldığı aktarıldı.

Sanatçı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık durumum şimdi daha iyi. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Herbirinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" ifadelerini kullandı.