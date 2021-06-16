Levent Üzümcü’den çok konuşulacak eylem
Sanatçı Levent Üzümcü, devletin anayasanın 64’üncü maddesini uygulamadığını savunarak Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları şiirinden bir bölüm okuduğu bir performans gerçekleştirdi.
Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü, pandemi sürencinde iktidarın görmezden geldiği sanatçılara dikkat çekmek için Kadıköy Kalkedon Meydanı’nda şiir okuyarak eylem gerçekleştirdi.
Devletin Anayasa’nın 64’üncü maddesini uygulamadığına dikkat çeken Üzümcü, çevrede toplananlara seslenerek, anayasanın 64’üncü maddesini açıp okumaları talebinde bulundu.
Üzümcü daha sonra, sanatçıların sorunlarına dikkat çekmek, devletin anayasada yer alan 64’üncü maddesini uygulamadığını savunarak Nazım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” şiirinden bir bölüm okudu.
Üzümcü’nün çevresinde toplanan yurttaşlar alkışlarıyla destek verdi.
Anayasa’nın 64. Maddesi: “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.”
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