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Mabel Matiz Times meydanında...

Mabel Matiz Times meydanında...
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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanında gösterildi.

Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanında gösterildi. Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', yayına girmesiyle beraber dünya çapında bir etkileşime imza attı.

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında Mabel Matiz'in son albümüne yer verdi.

 

Etiketler mabel matiz times meydanı
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