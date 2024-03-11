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Madanno ve Kylie Minogue'ten nefes kesen düet

Madanno ve Kylie Minogue'ten nefes kesen düet
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Popun iki devi Madonna ve Kylie Minogue, Madonna'nın 'Celebration' adlı dünya turnesinin beraber sahne alarak düet yaptı.

Pop yıldızı Madonna, "Celebration" turnesi kapsamında konser vermeye devam ediyor.

"Can't Get you Out of My Head", "Padam Padam", "Come Into My World" gibi şarkılarıyla tanınan Kylie Minogue, 8 Mart'taki Los Angeles konserinde Madonna ile birlikte sahne aldı.

 Minogue ve Madonna, konserde Gloria Gaynor'ın ikonik şarkısı "I Will Survive" ve "Can't Get You Out Of My Head" şarkılarını birlikte seslendirdi.

Konserin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Minogue, "Çok uzun zaman olmuştu. Seninle sahneyi paylaşmak inanılmazdı! Hem de Kadınlar Günü'ydü...Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etiketler madonna Kylie Minogue Celebration
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