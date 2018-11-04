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  3. 04 Kasım 2018 11:10

Mahkeme tutanağında şoke eden ifade: ''Kan akacak, mermiler konuşacak!''

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi ve çocuğunun babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın, Nazlı Hamarat hakkında "uzaklaştırma kararı" çıkarttırdı.

Mahkeme tutanağında şoke eden ifade: ''Kan akacak, mermiler konuşacak!''
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Eski sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın, ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla tanınan ve ardından iş insanı eşi Emir Cevdet Şaşmaz’ın Ukrayna’da öldürülmesiyle tekrar gündeme gelen Nazlı Hamarat hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Gaffar Aydın’ın “Kan akacak, mermiler konuşacak”, “Kan, mermi ne gerekirse o olacak” şeklinde ölüm tehditleri aldığını öne süren avukatı, Hamarat’ın 10 gün zorlama hapsine tabi tutulmasını, ayrıca korunma kararının süresinin uzatılmasını istedi.

Mahkeme dosyaya sunulan kamera kaydının bilirkişi aracılığıyla yapılan çözümünde, Nazlı Hamarat’ın ihlale yönelik herhangi bir sözüne rastlamadığını belirterek süre uzatım talebi ile zorlama hapsi talebinin reddine karar verdi.

Hürriyet

gaffar aydın , Nazlı Hamarat , emir cevdet şaşmaz
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