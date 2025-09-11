Mahkemeden Ece Seçkin'e ölüm tehdidinde tepki çeken karar

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e yıllardır kabusu yaşatan takıntılı şüpheli hakkındaki tutuklanma talebini reddeden mahkemenin ev hapsi kararına yapılan itiraz reddedildi.

Ece Seçkin, dört yıldır bir “takıntılı hayranı”nın hedefinde olduğunu "imdat" diyerek yardım istediği sosyal medya paylaşımında duyurmuştu.

Seçkin, dört yıldır kendisini ve eşini tehdit eden takıntılı takipçinin gözaltına alındığını duyurdu ancak serbest kalabileceğini belirterek şüphelinin serbest kalmaması için yardım istemişti.

Seçkin'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, isminin A.U.S. olduğu tespit edilen şüpheliyi Bakırköy'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.