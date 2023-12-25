MasterChef All Star'da nefes kesen eleme: Batuhan, Eren, Esra, Sergen...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da dün akşam sürpriz bir veda daha yaşandı. Yarışmada takım oyunları dün akşamki elemeyle sona ererken Batuhan, Eren, Esra ve Sergen'in yarıştığı eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim de belli oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında artık son viraja girilirken dün geceki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim de belli oldu.

Dün akşam Mavi takımın 3-0 kazandığı Masterchef'te eleme adayları Batuhan, Esra, Eren ve Sergen olmuştu.

Mavi takımda yarışan Sergen bireysel dokunulmazlık oyunundan potaya girdi. Yarışmacılar ilk olarak karnabaharlar ve muskattan yaratıcı tabaklar yaptı. Tabaklar sonrası sunuma geçildi. Puanlama sonucu Batuhan 19,5, Sergen 19, Esra 17,5, Eren ise 20 puan aldı. İlk turu önde bitiren yarışmacı Eren oldu.

Daha sonra ikinci tura geçildi. İkinci turda yarışmacılar baked alaska tatlısını yaptı. İkinci tur oylaması sonrası Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra ise 36,5 puana ulaştı.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Puanlama sonucu MasterChef All Star'a veda eden ve yarışmanın sekizincisi olan isim Batuhan oldu.

Mehmet Şef, "Bugün sen buradan talihsizlik sonucu giden bir yarışmacısın" dedi. Danilo Şef, "Bu sene o ceket çok yakışırdı. İyi ki geldin Batu, iyi ki varsın" açıklamasında bulundu. Somer Şef ise "Bu ciddiyetle devam edersen bu kupaya ulaşabilirsin demiştik. Sen sekizinci olarak Masterchef All Star'ı tamamlıyorsun. Kendi senenden çok daha iyi başarı yakaladın" ifadelerini kullandı.

Batuhan, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bu sene çok farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum, kupayı kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bazen de nasip kısmet. Bundan başka pota oyunu yok, kapanış yapmış oldum.”

Son 7'ye kalan yarışmacılar şöyle: Kıvanç, Barbaros, Hasan, Tahsin, Eren, Sergen ve Esra.